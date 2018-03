Volgende flirt met Neymar én landgenoot: ‘Natuurlijk houden wij de deur open’

Neymar koos afgelopen zomer om het avontuur aan te gaan bij Paris Saint-Germain en Barcelona te verlaten, terwijl diens landgenoot Philippe Coutinho afgelopen winter zich juist aansloot bij de Catalaanse grootmacht. De voormalig spelmaker van Liverpool hoopt, net als veel ploeggenoten van hem, dat Neymar uiteindelijk weer in het shirt van Barcelona te bewonderen zal zijn.

Andrès Iniesta en Ivan Rakitic waren enkelen die onlangs al aangaven te hopen dat Neymar de weg terug naar Catalonië vindt en nu spreekt ook Coutinho zijn hoop uit: “Het vertrek van Neymar? Dat is het leven, maar ik heb dezelfde gevoelens als Rakitic. Hij is een geweldige speler. Ik speel met hem bij Brazilië en dat is een gigantische privilege”, wordt de recordaankoop van Barcelona geciteerd door Marca.

“Het zou geweldig zijn als hij weer terug zou komen en natuurlijk houden wij de deur dan voor hem open”, aldus Coutinho, die ook zijn mening gaf over de mogelijke komst van Arthur naar het Camp Nou. Zondag maakte Barcelona bekend dat het een overeenkomst tot een eerste optie tot aankoop heeft bereikt met Grêmio, waardoor de grootmacht komende zomer de middenvelder binnen kan halen voor een bedrag van dertig miljoen euro, een som dat via variabelen kan oplopen met een extra negen miljoen.

Coutinho ziet het wel zitten om samen met Arthur te voetballen bij Barcelona: “Hij is ook een grootse speler met wie ik bij Brazilië heb gespeeld. Wat hij brengt, is niet alleen heel veel kwaliteit, maar ook persoonlijkheid op het veld. Dat kan je zien in iedere wedstrijd die hij speelt. Daarnaast is het ook nog een geweldige vent buiten het voetbalveld”, besluit Coutinho.