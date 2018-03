Thy ontbreekt in VVV-selectie voor PSV-uit: ‘Lennart kan leven redden’

VVV-Venlo zal het zaterdagavond in de uitwedstrijd tegen koploper PSV zonder Lennart Thy moeten zien te redden. De Limburgers laten maandagmiddag via de officiële kanalen weten dat de aanvaller op eigen verzoek niet is opgenomen in de wedstrijdselectie. De spits gaat in Duitsland helpen bij de behandeling van een patiënt met leukemie.

Thy stond zeven jaar geleden als jonge speler van Werder Bremen DNA af om in de toekomst iemand te kunnen helpen met bloedkanker. Een aantal jaar later is nu gebleken dat er een DNA-match is met een leukemiepatiënt, waarna Thy heeft besloten hieraan mee te werken. Als deze behandeling succesvol wordt uitgevoerd, is hij genezend voor iemand met acute leukemie.

VVV laat onder de noemer ‘Lennart Thy kan een leven redden’ weten mee te werken aan het verzoek van de aanvaller om aan de procedure deel te kunnen nemen. De club geeft aan dat de kans op een DNA-match bijzonder klein is, waardoor er een bijzondere situatie is ontstaan. De van Werder gehuurde Thy zal zich volgende week weer aansluiten bij de selectie van zijn tijdelijke werkgever.