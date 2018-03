Spelers klagen ‘off the record’ over Verbeek: ‘De chemie ontbreekt’

FC Twente verkeert op sportief gebied in zwaar weer. De club staat op de zeventiende plaats, met slechts een punt voorsprong op hekkensluiter Roda JC. De komst van trainer Gertjan Verbeek heeft vooralsnog niet het gewenste effect opgeleverd. Twente lijkt zich op te moeten gaan maken voor de play-offs om promotie/degradatie en moet zien te voorkomen dat het rechtstreeks degradeert. Volgens TC Tubantia gaat het in Enschede achter de schermen niet goed, want de spelers zouden niet blij zijn met Verbeek en ‘klagen steen en been’.

Twente heeft nog zeven wedstrijden om de onderste regionen te verlaten. "Wat de situatie nog meer precair maakt, is dat de steun voor Verbeek op de werkvloer steeds verder afbrokkelt", schrijft het dagblad. "De chemie tussen hem en zijn omgeving ontbreekt. Er is geen vertrouwen en geloof in elkaar. Off the record klagen spelers steen en been en in de staf borrelt van alle kanten de onvrede."

Ook technisch directeur Jan van Halst zou onder druk staan. Het zette eerder dit seizoen René Hake op straat en haalde Verbeek binnen. "Je kunt Verbeek zeker niet alles verwijten, want als er binnen een seizoen twee trainers in de problemen komen, dan zit het structureel fout binnen een club. Maar dat Verbeek een mismatch is met de huidige groep, wordt steeds meer duidelijk.”