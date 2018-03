Verbeek verbaast met tv-optreden: ‘Hij raakte de fans vol in hun hart’

Gertjan Verbeek heeft het bijzonder lastig bij FC Twente. De trainer is er sinds zijn komst in oktober vorig jaar nog niet in geslaagd voor een ommekeer te zorgen bij de Eredivisionist en staat na dit weekeind heviger dan ooit onder druk in Enschede en omstreken.

Twente verloor vrijdagavond met 2-1 van streekgenoot Heracles Almelo en bleef daarmee voor de elfde wedstrijd op rij zonder overwinning in de Eredivisie. Verbeek schoof een dag later aan bij het programma De Eretribune van FOX Sports en heeft zich daarmee niet populairder gemaakt bij de aanhang van de Tukkers. Supportersorganisatie Twente Verenigt! haalt zondagavond in een statement op zijn site hard uit naar de coach.

"Gertjan Verbeek kwam afgelopen seizoen bij zijn grote liefde FC Twente. Van die liefde is na een half jaar weinig meer te merken", begint men. "Gertjan koos ervoor plaats te nemen bij het programma De Eretribune bij een dag na de pijnlijke nederlaag bij buurman Heracles Almelo. Hij trapte hiermee 300.000 FC Twente aanhangers vol tegen de schenen en met de opmerking "dat het soms wel goed is als een club degradeert" raakte hij ze vol in hun rode hart."

De Supportersorganisatie roept de supporters van Twente wel op volledig achter de ploeg te blijven staan. De club uit Enschede is inmiddels afgezakt naar een zeventiende plaats in de Eredivisie; direct lijfsbehoud lijkt gezien de achterstand van acht punten op nummer vijftien Willem II een utopie te zijn geworden. "Slechts één ding telt de komende wedstrijden en dat is handhaving. Alles dient hiervoor te wijken. Voor de komende weken roepen wij alles en iedereen op om de club positief te blijven steunen op de weg naar lijfsbehoud!"