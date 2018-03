Weergaloze Griezmann schittert opnieuw voor Atlético Madrid

Atlético Madrid heeft zondagmiddag een eenvoudige overwinning geboekt in LaLiga. Het team van Diego Simeone was aan de hand van een excellerende Antoine Griezmann een maatje te groot voor Celta de Vigo: 3-0. De achterstand op koploper Barcelona is door de zege weer teruggelopen tot acht punten.

Het vizier van Atlético kan na de nederlaag van vorige week op bezoek bij Barcelona (1-0) vrijwel volledig op het Europa League-toernooi. Het elftal van Simeone lijkt in de nationale competitie reeds zeker van een plekje bij de eerste vier en maakte zondagmiddag tegen Celta geen al te opgewekte indruk in de eerste helft. Toch ging de ploeg dankzij de brille van Griezmann halverwege rusten met een voorsprong. De Franse spits stuurde een verdediger van Celta op slag van rust na een hoekschop het bos in met een fraaie kapbeweging, alvorens hij van een meter of vijf de bovenhoek vond.

Na de onderbreking nam Atlético vervolgens snel afstand van de bezoekers. Griezmann stak Vitolo met een intelligente steekpass weg achter de defensie van Celta, waarna de vleugelaanvaller met een wippertje voor de 2-0 zorgde. Daarmee was de koek echter nog niet op voor los Colchoneros: Ángel Correa profiteerde na 63 minuten voetballen van gestuntel in de defensie van Celta en bepaalde vervolgens met een schot in de verre hoek de eindstand.