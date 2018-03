Barcelona bedingt zomerse optie van 30 plus 9 miljoen euro

Barcelona heeft een akkoord bereikt met Grêmio over een eerste optie op de aankoop van Arthur. Dat maakt de koploper van LaLiga zondag wereldkundig. Barcelona kan komende zomer gebruikmaken van de optie om de middenvelder binnen te halen. Dan moeten de Spanjaarden een bedrag van dertig miljoen euro betalen, plus een maximum van negen miljoen euro aan variabelen.

De 21-jarige technicus geldt al maandenlang als doelwit van Barcelona. Hij werd al gefotografeerd in het tenue van Barcelona en beide partijen zaten al meer dan eens om de tafel. Toch deed trainer Ernesto Valverde vorige maand alsof hij geen idee had wie Arthur is. “Arthur? Wat is zijn achternaam?”, vroeg de trainer zich hardop af tijdens een persconferentie toen hem gevraagd werd naar de beoogde aanwinst voor Barcelona. “Ik dacht dat hij een acteur was!”

Het contract van de 21-jarige Arthur bij Grêmio loopt door tot medio 2021. Zijn afkoopsom bedraagt vijftig miljoen euro, maar Barça kan dus toeslaan voor een lager bedrag. De club moet echter naast Grêmio, dat zestig procent van de transferrechten van Arthur in handen heeft, ook rekening houden met investeerder Celso Rigo en de familie van de speler. Zij bezitten de resterende veertig procent. Hoewel de koopoptie nog geen definitieve transfer betekent, heet Barcelona de potentiële aanwinst wel alvast welkom.

Arthur wordt door Barcelona omschreven als een 'getalenteerde middenvelder die opvalt met zijn passes'. De jongeling speelt sinds 2016 in het eerste elftal van Grêmio. Hij kwam tot 28 competitieduels en scoorde eenmaal. Arthur won de Braziliaanse beker en de Copa Libertadores in dienst van de topclub. Hij vertegenwoordigde Brazilië Onder-17 en Onder-20 en werd al meermaals bij het 'grote' Brazilië gehaald. Debuteren deed Arthur echter nog niet.