PSV is vrije dag kwijt: ‘De supporters hebben volkomen gelijk’

PSV had zondag eigenlijk een vrije dag, maar dat gaat niet door. De selectie komt zondag bijeen om de historische 5-0 nederlaag tegen Willem II na te bespreken, zo meldt het Eindhovens Dagblad. Het was de grootste verliespartij voor de Eindhovenaren sinds de 5-0 nederlaag tegen Ajax in 1964.

Daniel Schwaab heeft 'geen woorden' voor de afstraffing. "De fans spraken over een schande", weet de Duitser. "Ze hebben volkomen gelijk. We moeten ons volgende week meteen revancheren, want dit is inderdaad een schande voor PSV. Ongelooflijk dat we ons zo te kijk hebben laten zetten en die 4-0 en 5-0 ook nog eens weggeven."

Het kan volgens Schwaab nuttig zijn om het gesprek aan te gaan met de groep. Dit kan niet en we moeten met zijn allen kijken wat er precies is misgegaan." De voorsprong van PSV op Ajax bedraagt nog tien punten, maar kan zondag slinken tot zeven punten. Dan moeten de Amsterdammers in eigen huis wel zien te winnen van sc Heerenveen.