Coutinho: ‘Er is iets moois in zijn leven gebeurd, mijn felicitaties’

Philippe Coutinho had zaterdag een productief aandeel in de zege van Barcelona in en tegen Málaga. Met een heerlijke hakbal bepaalde de recordaankoop van de Catalanen de eindstand in La Rosaleda op 0-2. Een wedstrijd waarin het team van Ernesto Valverde zonder Lionel Messi aantrad; de sterspeler werd zaterdag voor de derde keer vader.

De afwezigheid van Messi in Zuid-Spanje werd Barcelona niet fataal: Luis Suárez maakte zijn eerste goal tegen los Boquerones, waarna Coutinho het karwei afmaakte. “Leo is de beste voetballer ter wereld, we hebben hem altijd nodig”, vertelde de Braziliaan na afloop. “Er is iets moois in zijn leven gebeurd, mijn felicitaties. We wachten op hem voor de volgende wedstrijd”, verwijzend naar het duel met Chelsea, in het kader van de achtste finales van de Champions League.

Coutinho was blij met de zege in Málaga. “Dit was op voorhand een moeilijk duel, maar we scoorden al snel en na de rode kaart controleerden we beter de wedstrijd.” Na rust maakte Barcelona een ietwat nonchalante indruk. “We zagen in dat we meer op balbezit konden spelen en dat deden we ook. Nu pas kunnen we aan Chelsea denken.” Hij loofde tot slot zijn collega Ousmane Dembélé, die de assist gaf op zijn 0-2. “Een geweldige speler en dat heeft hij in deze wedstrijd laten zien. Het was een perfect spelmoment.”

Valverde kreeg zaterdagochtend te horen dat hij niet over Messi kon beschikken. “We wsten al van tevoren dat het in deze periode kon gebeuren. Het was niet moeilijk om Messi te vervangen omdat ik al in gedachten had wat voor wedstrijd ik wilde.” Zinédine Zidane stelde zaterdag dat Real Madrid de strijd om de landstitel niet opgeeft, ondanks een achterstand van vijftien punten op de aartsrivaal uit Catalonië.

“Natuurlijk beschouw ik Real Madrid als een concurrent in de strijd om de landstitel”, besloot Valverde zijn relaas. “Zolang de cijfers niet het tegendeel bewijzen, sluit ik geen enkele club uit. En Real Madrid doet er goed aan om zich niet uit te sluiten.” Barcelona heeft momenteel elf punten meer dan nummer twee Atlético Madrid. Het team van Diego Simeone speelt vandaag een thuiswedstrijd tegen Celta de Vigo.