Van Ginkel: ‘We mogen ons zeker schamen voor deze uitslag’

PSV leed drie keer eerder een 5-0 nederlaag in de Eredivisie: tweemaal tegen Ajax (in 1958 en 1964) en in 1957 tegen MVV Maastricht. Daar kwam zaterdag met de zeperd tegen Willem II dus een vierde 5-0 verliespartij bij. Marco van Ginkel is bedroefd.

“We mogen ons zeker schamen over deze uitslag. Je weet dat zij gelijk volle bak gaan”, zei de middenvelder voor de camera van FOX Sports. “Ik vond dat we in het begin toch veel op hun helft speelden. Op een gegeven moment kregen we wel een beetje moeite met het systeem waarin zij speelden.”

Het systeem van Willem II kan in de ogen van de huurling van Chelsea evenwel geen excuus zijn: “Ik denk dat het meer de inzet, intensiteit en de beleving was. Willem II had dat wel en wij niet. Ze toonden meer energie dan wij, wonnen meer duels en hadden elke tweede bal. Dit mag ons niet overkomen. Je kunt altijd een keer een wedstrijd verliezen, maar niet op beleving”, aldus Van Ginkel.