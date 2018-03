Cocu is des duivels: “We moeten ons kapot schamen’

Phillip Cocu is geschrokken van het optreden van PSV in de uitwedstrijd tegen Willem II. De koploper van de Eredivisie ging met 5-0 onderuit en de trainer heeft dan ook geen goed woord voor de prestatie van zijn spelers over.

“Wat we vandaag lieten zien, lag ver onder de ondergrens. We moeten ons kapot schamen”, vertelde Cocu voor de camera van FOX Sports. “Zo zie je maar: we mogen nog lang niet over een eventueel kampioenschap praten. Ik ben extreem teleurgesteld in wat we vandaag hebben laten zien.”

“Wat wij hebben laten zien, slaat helemaal nergens op. Het was niet om aan te gluren”, aldus de oud-middenvelder. Aan de kant van Willem II was de blijdschap uiteraard groot, zo ook bij aanvoerder Ben Rienstra: “We hebben een roerige week gehad en zeiden tegen elkaar: jongens, wat er ook gebeurt, als we het gras maar opvreten’. En dat is gebeurd.”

Het vertrek van trainer Erwin van de Looi heeft volgens Rienstra ‘impact’ gehad: “De hele club was een beetje chaotisch. Nu win je met 5-0 en is het ook klaar. We moeten weer verder”, aldus de 27-jarige Rienstra, die tegen PSV de openingstreffer en de 4-0 voor zijn rekening nam. Overigens heeft Cocu de vrije dag die PSV zondag zou hebben ingetrokken.