Man Utd slaat dankzij ‘reuzendoder’ Rashford groot gat met Liverpool

Manchester United heeft zaterdag voor eigen publiek afgerekend met Liverpool. De ploeg van José Mourinho leidde na 24 minuten met 2-0 dankzij twee doelpunten van Marcus Rashford; in de tweede helft bracht een eigen doelpunt van Eric Bailly de spanning terug. Het bleef echter bij 2-1 en daardoor staat nummer twee Manchester United nu vijf punten los van Liverpool, dat derde staat.

Rashford was zonder meer de uitblinker van de eerste helft. De aanvaller bepaalde de ruststand met een dubbelslag; na een klein kwartier sloeg hij voor het eerst toe. Romelu Lukaku kopte de bal door, waarna Rashford het strafschopgebied binnenstormde en Trent Alexander-Arnold het bos in stuurde. Hij kapte vanaf links naar binnen en vuurde de bal in de verre hoek: 1-0. Het was de eerste serieuze kans van de wedstrijd, nadat beide ploegen niet al te overtuigend voor de dag waren gekomen.

Het doelpunt brak de wedstrijd open en het duurde niet lang voordat ook de 2-0 viel. Opnieuw speelde Lukaku een belangrijke rol bij de voorbereiding: hij vond Juan Mata, wiens schot werd verhinderd door Virgil van Dijk. De bal kwam terecht voor de voeten van Rashford en die profiteerde dankbaar. Rashford blijkt een ware plaag voor de Engelse grootmachten: zeven van zijn zestien Premier League-doelpunten vielen tegen ploegen uit de 'grote zes'. Van zijn schoten tegen de topploegen resulteerde 29 procent in een doelpunt; tegen andere clubs is dat 10 procent. Manchester United speelde verder een zorgeloze eerste helft.

De thuisploeg, zonder de geblesseerde Paul Pogba, zocht in tegenstelling tot Liverpool de aanval en kwam achterin niet in de problemen voor rust. Mata had er kort voor de onderbreking 3-0 van moeten maken, toen hij volledig vrij stond voor het doel van Loris Karius. De Spanjaard koos voor een omhaal en was net niet doeltreffend, waardoor het voor rust bij 2-0 bleef. In de tweede helft begon Liverpool wel sterk. De bezoekers zetten druk op Manchester United en appelleerden na 53 minuten voor een strafschop, toen Antonio Valencia de bal tegen de arm kreeg na een voorzet van Andrew Robertson. Arbiter Craig Pawson ging niet mee in de eis.

Toch slaagde Liverpool erin om terug in de wedstrijd te komen. Daarbij werd de ploeg van Jürgen Klopp geholpen door Bailly, die halverwege het tweede bedrijf een ongelukkig eigen doelpunt maakte. Hij verlengde een voorzet van Sadio Mané met de hak en passeerde David de Gea in de korte hoek. Daar zou het echter bij blijven. Liverpool wist niet door te drukken op Old Trafford, terwijl ook Manchester United weinig kansen wist te creëren. Tien minuten voor tijd maakte Georginio Wijnaldum nog zijn entree bij Liverpool.