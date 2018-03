‘Ik ben door Feyenoord verhuurd, dus ik steun nu mijn huidige ploeggenoten’

Marko Vejinovic wilde dit seizoen op huurbasis voor AZ weer elke week negentig minuten spelen, maar een zware knieblessure gooide roet in het eten. De Feyenoord-huurling scheurde in oktober uitgerekend tegen zijn eigenlijke werkgever een kruisband af en kon toen al een streep door de rest van zijn seizoen zetten. Vejinovic is inmiddels op de weg terug en zal zondag aandachtig toeschouwer zijn als Feyenoord en AZ het tegen elkaar opnemen in De Kuip.

Vejinovic werkt nog altijd hard aan zijn herstel en hoopt in de zomer weer helemaal fit te zijn: “Je voorste kruisband afscheuren is geen fijne blessure, want je weet dat er een lange herstelperiode voor staat. Daar heb ik me snel aan overgegeven. Het verstand is op nul gegaan. Ik moet gewoon knallen. Mijn ultieme doel is voor de start van het komende seizoen weer helemaal fit te zijn, dat ik dan weer volledige veldtrainingen mee kan draaien”, vertelt hij in gesprek met Feyenoord Magazine.

Voor Vejinovic wordt de confrontatie tussen Feyenoord en AZ een bijzondere wedstrijd: “Ik ben door Feyenoord verhuurd aan AZ, dus ik steun nu mijn huidige ploeggenoten, maar ik volg Feyenoord natuurlijk ook nog op de voet. Ik vind het jammer dat het dit seizoen minder goed gaat dan in het vorige kampioensjaar”, gaat de middenvelder, die aangeeft het duel met ‘gemengde gevoelens’ te zullen volgen, verder.

AZ staat momenteel derde in de Eredivisie, met een achterstand van twee punten op Ajax, terwijl Feyenoord aan een minder succesvol seizoen bezig is. De regerend landskampioen bezet op het moment de vijfde positie en verloor afgelopen weekend nog van NAC Breda. Vejinovic ziet de Alkmaarders echter niet als de uitgesproken favoriet: “Daar ben ik eigenlijk helemaal niet mee bezig. Ik gun het beide teams van harte. Dat de beste ploeg maar mag winnen!”