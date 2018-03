Schöne: ‘Dat is veel te lang, als topclub mag je dat niet overkomen’

Ajax ging afgelopen weekend onderuit bij Vitesse en doordat PSV in dezelfde speelronde wel wist te winnen van FC Utrecht, liep de achterstand van de Amsterdammers op de koploper op tot tien punten. Lasse Schöne liet zich na die wedstrijd ontvallen dat als spelers er niet alles voor geven, er ook geen prijzen gepakt gaan worden. De Deen bedoelde dit echter niet als specifieke kritiek gericht op een bepaald persoon.

“Als ik zeg wij, bedoel ik ook mezelf. Ik ga niet met de vinger wijzen. Ik hoor daar ook bij. Een wedstrijd tegen Vitesse mag je niet verliezen. Ik kan me niet voorstellen dat je de wedstrijd begint met zo'n houding van: mwah, doen we wel even. Ik denk dat onbewust gebeurt”, legt hij uit in gesprek met de NOS.

Schöne kwam in 2012 van NEC naar Ajax en maakte in zijn eerste twee seizoenen de laatste twee landstitels van een serie van vier op rij mee. Het is nu echter ook alweer vier jaar geleden dat de Amsterdammers kampioen werden en de middenvelder weet dat de fans iets anders verwachten: “Vier jaar zonder prijs is te lang.”

“Veel te lang. Als topclub mag je dat eigenlijk niet overkomen”, gaat hij verder. Schöne vindt het moeilijk om een antwoord te geven op de vraag waarom het de afgelopen jaren niet wil lukken bij Ajax: “Er zijn dit seizoen veel dingen gebeurd, ook buiten het veld, die het moeilijk maken om een sfeer te creëren dat er bij ons niets te halen valt.”