Update: Messi maakt geboorte van derde zoontje wereldkundig

Barcelona moet het zaterdagavond tegen Málaga doen zonder Lionel Messi. De club meldt zaterdagochtend dat de sterspeler niet meer bij de wedstrijdselectie zit. Messi is afgehaakt voor het duel met de hekkensluiter van de competitie wegens ‘persoonlijke redenen’.

Volgens Marca is Messi afwezig vanwege de geboorte van zijn derde zoon. Messi’s plek in wedstrijdselectie wordt opgevangen door Yerry Mina. Laatstgenoemde kwam eerder deze week nog in actie in de gewonnen finale van de Catalaanse Supercup. De Colombiaan was trefzeker in de strafschoppenserie.

Het wegvallen van Messi is een fikse tegenvaller voor de ploeg van trainer Ernesto Valverde. De Argentijn was in LaLiga dit seizoen al goed voor 24 doelpunten. De afgelopen weken was hij op stoom. Tegen Atlético Madrid was hij nog trefzeker vanuit een vrije trap. Het duel met Málaga begint zaterdagavond om 20.45 uur.

Update 10 maart 14.36 uur - Messi maakt geboorte van derde zoontje wereldkundig

Lionel Messi is voor de derde keer vader geworden. De aanvaller van Barcelona maakt de geboorte van zijn zoontje Ciro zaterdagmiddag wereldkundig via sociale media. De bevalling van zijn vrouw Antonella Roccuzzo is de reden voor de afwezigheid van Messi in de wedstrijdselectie voor het duel met Málaga van zaterdagavond.