Heracles Almelo deelt nieuwe klap uit aan Verbeek en FC Twente

Heracles Almelo heeft de Derby van het Oosten naar zich toegetrokken. Vrijdagavond was de ploeg van trainer John Stegeman met 2-1 te sterk voor Twente, dat nog wel op voorsprong kwam in Almelo. Door doelpunten van Kristoffer Peterson en een eigen doelpunt van Adam Maher bleven de punten in het Polman Stadion. Met nog zeven wedstrijden te gaan lijkt directe handhaving ver weg voor Twente.

Bij een derby komt het vaak aan op strijd, en dat was vrijdagavond goed te zien bij het duel tussen Heracles en Twente. Vanaf de aftrap werden de duels gezocht en dat leverde Maher al na veertien seconden een gele kaart op, de snelste dit Eredivisie-seizoen. Het werd een eerste helft met veel duels en een aantal gele kaarten, maar weinig serieuze kansen. Pas na de thee kwam de wedstrijd ook voetballend tot leven. Het was de thuisploeg die de aanval zocht en Twente dat op voorsprong kwam. De ploeg van Gertjan Verbeek schakelde vijf minuten na rust razendsnel om en creëerde een overtalsituatie voor het doel van Bram Castro. De geheel vrijstaande Adnane Tighadouini werd gevonden en hij wist de bal tegen de touwen te werken: 0-1.

Heracles leek het even kwijt te zijn na de achterstand, maar richtte zich al snel weer op. Het was Brandley Kuwas die met een fantastische pass aan de basis stond van de gelijkmaker. Met een diepe bal vond hij de mee opgekomen Roland Baas, die Peterson bediende. Daarbij bleef het niet voor Heracles, want het zou voor de ploeg van Stegeman nog mooier worden. Vijf minuten na de gelijkmaker kwam de bal vanuit een hoekschop op het hoofd van Robin Pröpper, die de bal via Maher tegen de touwen zag komen.

In de slotfase vocht Twente voor wat het waard was en hoopte het nog een punt uit het vuur te slepen. Meer dan wat dreigende en hachelijke momenten voor het doel van Castro leverde dit niet op. De punten blijven in Almelo en Twente slikt opnieuw een nederlaag onder Verbeek. Zaterdagavond nemen Roda JC (18) en Sparta Rotterdam (17) het tegen elkaar op en kan Twente nog lager op de ranglijst terechtkomen.