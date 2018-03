Neres zoekt naar vorm na winterstop: slechts betrokken bij één treffer

Ajax neemt het zondag op tegen sc Heerenveen en hoewel de titel uit zicht is, mag de club van trainer Erik ten Hag geen punten verspelen omdat in dat geval de tweede plaats in de Eredivisie in gevaar kan komen. Heerenveen is na slechts één zege in vijf speelronden toe aan een positief resultaat. Opta blikt vooruit op het duel in de Johan Cruijff ArenA, zondag vanaf 14.30 uur.

0 Ajax leed op 31 januari 2009 voor het laatst een nederlaag tegen sc Heerenveen in de Eredivisie (0-1) en leed sinds 23 augustus 2013 (3-3 bij Heerenveen) geen puntenverlies tegen de Friezen.

o In zeven van de laatste acht thuiswedstrijden tegen sc Heerenveen in de competitie scoorde Ajax minstens drie keer (31 goals in totaal).

o Dit seizoen leed Ajax al twintig verliespunten, over het hele vorige Eredivisieseizoen lag dat aantal op 21.

o Met nog acht Eredivisiewedstrijden te gaan heeft Ajax al meer tegentreffers (24) dan in 2015/16 (21) en 2016/17 (23).

o Ajax maakte zowel absoluut (46) als relatief (68%) de meeste doelpunten in de tweede helft dit Eredivisieseizoen, enkel PSV, AZ en Feyenoord maakten überhaupt zoveel treffers in 2017/18.

o David Neres was sinds de winterstop in acht wedstrijden pas betrokken bij één treffer (1 goal, 0 assists). In zijn eerste zestien wedstrijden dit seizoen was hij goed voor acht goals en negen assists.

o Bij winst of een gelijkspel is sc Heerenveen de eerste ploeg sinds Vitesse in 2013/14 die op bezoek bij Ajax, Feyenoord en PSV ongeslagen blijft in een Eredivisieseizoen.

o Heerenveen kreeg in de laatste 126 Eredivisiespeelminuten geen schot op doel tegen. Dit kalenderjaar hebben de Friezen tot dusver de minste schoten op doel te verwerken gekregen (27, Ajax volgt met 28).

o Denzel Dumfries gaf dit Eredivisieseizoen zeven assists. De laatste verdediger met meer assists in een seizoen was Rick Karsdorp in 2015/16 (10).

o Slechts acht spelers maakten meer uitdoelpunten in de Eredivisie voor sc Heerenveen dan Reza Ghoochannejhad, die samen met onder andere Klaas-Jan Huntelaar negende staat (13 goals).

o Jurgen Streppel treft in Ajax de enige huidige Eredivisieploeg waarvan hij als speler en als hoofdtrainer niet won.