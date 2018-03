‘Buffon zet na seizoen punt achter imposante loopbaan’

Gianluigi Buffon heeft besloten om een punt te zetten achter zijn carrière, zo meldt Corriere della Sera. De krant schrijft dat de veertigjarige doelman plaats wil maken voor de jongere generatie en dat hij zijn aflopende contract daarom niet verlengt. Juventus heeft dat echter nog niet bevestigd.

Gigi kan zijn loopbaan besluiten met de treble, want Juventus is nog in de race om het kampioenschap, de eindzege in de Coppa Italia en de Champions League. In het miljardenbal schakelde de club van trainer Massimiliano Allegri afgelopen woensdag Tottenham Hotspur uit, door met 1-2 te winnen op Wembley. In de Coppa Italia treft men op 9 mei AC Milan in de finale en de competitie telt nog twaalf speelronden.

DIT IS PASSIE! 💪 Zie die reacties van Gianluigi Buffon en Giorgio Chiellini! Geplaatst door voetbalzone op woensdag 7 maart 2018

Interim-bondscoach Luigi Di Biagio zei eind februari nog dat hij Buffon waarschijnlijk ‘gewoon’ zou oproepen voor de vriendschappelijke wedstrijden tegen Argentinië en Engeland: “We zitten voor de komende twintig jaar goed met onze keepers. We hebben Gianluigi Donnarumma, Alex Meret en Mattia Perin. Dus als Gigi helaas stopt, zijn we gedekt. Maar Gigi’s verhaal hoeft niet op te houden met die wedstrijd tegen Zweden.”

Waarschijnlijk gaat Buffon dus nog een interland spelen voor Italië, maar na dit seizoen lijkt de 175-voudig international er dus echt mee op te houden, bij zowel i Azzurri als bij zijn werkgever uit Turijn. Buffon keepte tot dusverre 645 wedstrijden voor Juventus en won talloze prijzen: acht landstitels, vijf Coppa Italia’s, zes Supercoppa’s, de UEFA Cup, de titel in de Serie B en met zijn land werd Buffon in 2006 wereldkampioen.