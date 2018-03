Europese top strijdt om Porto's toptalent Dalot van 'slechts' twintig miljoen

Met pen en papier in de hand en tientallen scouts hijgend in de nek struint Voetbalzone wekelijks de internationale velden af. Wie zijn de sterren van de toekomst, welke talenten moeten absoluut in de gaten gehouden worden? Ons volgende doelwit: Diogo Dalot, het verdedigende talent van FC Porto.

Door Yanick Vos

De afgelopen weken verscheen de naam van Dalot steeds vaker in de media, zowel binnen Portugal als daarbuiten. De Portugese verdediger maakt namelijk een goede indruk als talent van FC Porto en dat is de Europese top niet onopgemerkt gebleven. Bayern München heeft volgens Kicker serieuze belangstelling voor de rechtsback. Rafinha vertrekt na dit seizoen en daarom zoekt de Duitse grootmacht naar een nieuwe rechtervleugelverdediger. Omdat ook Juventus, Napoli, Barcelona en Real Madrid hem naar verluidt in het vizier hebben, is enige haast geboden. De achttienjarige jeugdinternational ligt dus goed in de markt en ontwikkelt zich stormachtig; hoog tijd om nader kennis te maken met José Diogo Dalot Teixeira.

Dalot werd in 1999 geboren in Braga. Hij begon op jonge leeftijd met voetballen bij O Fintas, waar hij als centrale middenvelder al snel op de radar van Porto verscheen. In 2008 werd hij op negenjarige leeftijd aan de jeugdopleiding van de Portugese topclub toegevoegd. De jeugdtrainers van Porto zagen bij Dalot andere kwaliteiten en hij werd een linie teruggehaald. Hij ontwikkelde zich als centrumverdediger, later als rechtsback. Bij Porto was men niet alleen van hem onder de indruk vanwege zijn grote traptechniek of overzicht, maar vooral vanwege zijn kwaliteiten als leider. Dalot wierp zich op als leider van zijn lichting en kreeg de aanvoerdersband.

Op zestienjarige leeftijd maakte Dalot zijn debuut in de Youth League, waar hij speelde tegen talenten die soms wel drie jaar ouder waren. Toenmalig trainer Julen Lopetegui, vandaag de dag bondscoach van Spanje, liet hem toen ook al meetrainen met de hoofdmacht van Porto. In het seizoen dat volgde mocht hij zich als zeventienjarige vaste basisspeler noemen in het hoogste jeugdelftal van Porto. In de Youth League werd de halve finale net niet bereikt, want Barcelona was in de kwartfinale te sterk. Tussendoor had Dalot succes bij de nationale jeugdploegen van Portugal. Met Portugal Onder-17 werd hij anderhalf jaar geleden nog Europees kampioen en werd hij opgenomen in het Elftal van het Toernooi. Als piepjong talent mocht hij vervolgens meedoen met Portugal Onder-19 op het EK en afgelopen zomer volgde ook het WK Onder-20.

Ook dit seizoen gooide Dalot hoge ogen in zowel de Youth League als in de beloftenploeg van Porto, waar hij ook als verdedigende middenvelder en soms zelfs als spits wordt ingezet. Zijn ontwikkeling werd in oktober beloond met een debuut in het eerste elftal. In het bekerduel met Lusitano (6-0 winst) verscheen hij aan de aftrap als linksback, maakte hij de negentig minuten vol en gaf hij een assist. Het was een geslaagd debuut, dat werd gevolgd door wedstrijden in de hoofdmacht in de Portugese competitie.

Dalot heeft een bijzondere week achter de rug. Vorige week vrijdag kreeg hij een basisplaats in de topper tegen Sporting Portugal. Met 18 jaar en 11 maanden werd hij de jongste debutant in het duel met Sporting sinds Fernando Gomes in 1974. Als linksback hield hij zich knap staande in een wedstrijd die met 2-1 gewonnen werd. “Een geweldige overwinning voor de ploeg op een dag die ik nooit zal vergeten. Dit is de dag waar ik altijd van gedroomd heb”, schreef Dalot op sociale media.

Het zou nog mooier worden voor Dalot, want vier dagen later volgde zijn debuut in de Champions League. Porto had de eerste wedstrijd tegen Liverpool al met 0-5 verloren, dus op Anfield viel er weinig te halen voor de Portugezen. Dalot was ongeveer de enige die uitkeek naar de return. Hij begon namelijk in de basis en maakte wederom de negentig minuten vol. Opnieuw speelde hij als linksback, wat niet zijn favoriete positie is maar wel de plek waar hij opnieuw overeind bleef.

Dalot bij zijn debuut in de Champions League deze week

Samen met zijn ploeggenoten wist hij ‘de nul’ te houden tegen een voorhoede bestaande uit spelers als Sadio Mané en Roberto Firmino. “Voor mij persoonlijk was dit heel belangrijk. Ik wilde altijd al voor Porto in de Champions League spelen. We hebben ons een stuk beter gepresenteerd dan in de eerste wedstrijd en kunnen het toernooi met opgeheven hoofd verlaten”, liet Dalot na afloop weten tegenover diverse Portugese media. “Dit wil ik vaker meemaken. Ik speel normaal in het tweede elftal en moet wachten op mijn kansen, net zoals iedereen. Als de kans zich voordoet, dan moet ik ervoor zorgen dat ik er sta.”

De huidige verbintenis van Dalot in Porto loopt door tot aan het einde van het seizoen 2018/19. Het is de Portugese topclub er aan gelegen om hem zo snel mogelijk een nieuwe arbeidsovereenkomst te laten tekenen, daar zijn huidige afkoopsom bepaald is op twintig miljoen euro, een bedrag dat de Europese top vandaag de dag lachend op tafel legt, zelfs voor een achttienjarige. Dalot wacht geduldig op een gesprek met de clubleiding. “Dat komt vanzelf. Ik ben er rustig onder. Ik wil voetballen, dat is op dit moment het belangrijkste.”

Naam: José Diogo Dalot Teixeira

Geboortedatum: 18 maart 1999

Club: FC Porto

Positie: Rechtsback/linksback

Sterke punten: snelheid, inzicht, traptechniek