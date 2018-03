Blijdschap in Alkmaar: ‘Ze geven aan dat je in de picture staat’

Guus Til staat mogelijk voor zijn debuut in Oranje. De middenvelder van AZ werd woensdag door Ronald Koeman opgenomen in de voorselectie voor de duels met Engeland (23 maart) en Portugal (26 maart). De twintigjarige Til zegt op de website van zijn werkgever dat hij de uitnodiging niet had verwacht.

“Uiteindelijk zit ik er dus bij, ik ben heel blij. Maar het is pas een voorselectie. Zal je net zien dat we feestvieren en dat we er alle drie (Til, Marco Bizot en Wout Weghorst, red.) niet bij zitten”, aldus Til, die benadrukt ‘heel blij’ te zijn: “Het betekent dat je in de gaten gehouden wordt. Ze geven hiermee aan dat je in de picture staat.”

De in Zambia geboren Til maakte in augustus 2016 zijn debuut voor AZ en staat inmiddels op elf treffers en twee assists in 46 officiële optredens. Het contract van Til loopt in het AFAS Stadion nog tot de zomer van 2022 door. De definitieve selectie wordt overigens op 16 maart bekendgemaakt.