Kluivert: ‘Ik heb geen contact met Messi, dus ik weet niet of het waar is’

Justin Kluivert wordt over de hele wereld nauwlettend in de gaten gehouden, aangezien hij de zoon is van de bekende oud-spits Patrick Kluivert. De aanvaller van Ajax wordt weleens in verband gebracht met een transfer naar de Europese top, waaronder Barcelona, de voormalig werkgever van zijn vader. Lionel Messi zou naar verluidt de jongeling zelfs in het Camp Nou willen zien spelen, maar de Ajacied zelf weet daar niets van af.

"Ik heb geen contact met Messi, dus ik weet niet of het waar is", zegt Kluivert in gesprek met FourFourTwo. "Alleen hij weet het als het zo is, maar het is natuurlijk leuk om te horen." Kluivert, die in de voorselectie van Ronald Koeman is opgenomen, zegt twee doelen te hebben: "Kampioen worden met Ajax en mijn debuut maken voor het Nederlands elftal. Daarnaast hoop ik ook gewoon beter te worden."

"Ik wil me in alles verbeteren. Ik ben nog steeds jong. Ik geef alles op de training en wil ook de dingen verbeteren die al goed gaan", aldus Kluivert, die ook nog even wordt gevraagd naar het onderonsje dat hij had met José Mourinho na de verloren Europa League-finale tegen Manchester United. "Hij zei dat het leuk was om me na al die tijd te zien, omdat hij me al kent sinds ik nog een baby was. Hij zei ook dat hij het leuk vindt om te zien dat ik zo goed doe."