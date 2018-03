Wankelende Stam gooit roer om: ‘We moesten aantal wijzigingen doorvoeren’

Jaap Stam maakt met Reading een zeer lastig seizoen door. The Royals misten vorig jaar na strafschoppen promotie naar de Premier League, maar op dit moment vecht de ploeg van Stam tegen degradatie uit de Championship. Dinsdagavond pakte Reading in eigen huis een punt tegen concurrent Bolton Wanderers dankzij een 1-1 gelijkspel.

In aanloop naar het duel met Bolton voerde Stam maar liefst zes wijzigingen door ten opzichte van het met 1-3 verloren competitieduel met Sheffield United. Pelle Clement behield zijn basisplaats, terwijl Joey van den Berg op de bank begon. Leandro Bacuna maakte geen onderdeel uit van de wedstrijdselectie van the Royals. “Ik vond gewoon dat we een flink aantal wijzigingen moesten doorvoeren”, zegt Stam in gesprek met de Reading Chronicle.

“We hebben voor de wedstrijd gesproken over het feit dat we veel goals heel simpel weggeven. Soms moet je dan andere spelers een kans geven. We speelden niet zoals ik het graag zie. We speelden de lange bal en vochten vervolgens voor de eerste of de tweede bal. Maar soms moet je gewoon de strijd aangaan, zeker als je je in een situatie zoals die van ons bevindt”, concludeert de oefenmeester.

Reading staat op dit moment vijf punten boven de degradatiestreep. De onderste drie ploegen, op dit moment, Birmingham City, Burton Albion en Sunderland, degraderen uit de Championship. “Dit is een zeer belangrijk punt. Elk punt is op dit moment belangrijk. Natuurlijk wil je altijd winnen, maar nu was dit het maximaal haalbare.”