Mourinho staat zaterdag oog in oog met minst favoriete trainer als tegenstander

De 170ste ontmoeting tussen aartsrivalen Manchester United en Liverpool staat op de rol. Van de voorgaande onderlinge wedstrijden wonnen the Mancunians er 67, terwijl Liverpool 55 keer de sterkste was. Het affiche eindigde 47 keer in een puntendeling. Opta blikt vooruit op het duel op Old Trafford, zaterdag vanaf 13.30 uur.

O Tegen geen enkele andere club incasseerde Liverpool minstens 67 nederlagen in de competitie.

O Twee van de drie voorgaande ontmoetingen tussen beide ploegen eindigde in een 0-0 gelijkspel; in de 49 wedstrijden daarvoor gebeurde dat slechts één keer.

O Manchester United won tien van de laatste dertien thuiswedstrijden tegen Liverpool in de Premier League. In 2008/09 en in 2013/14 won Liverpool op Old Trafford, terwijl het vorig seizoen gelijk werd.

O Desondanks wonnen enkel Manchester City en Chelsea vaker op Old Trafford in de Premier League (zes keer) dan Liverpool (vijf).

O Wedstrijden tussen Liverpool en Manchester United leverden zestien rode kaarten op in de Premier League. Enkel in de Merseyside-derby werd vaker rood getrokken (21).

O Geen enkele ploeg uit de grote vijf competities maakte dit seizoen meer uitdoelpunten dan Liverpool. The Reds scoorden 34 keer buitenshuis, net als Olympique Lyon.

O Manchester United won dit seizoen drie van de zeven wedstrijden tegen een ploeg van de 'grote zes'. In het volledige vorige seizoen wonnen the Red Devils maar twee van zulke duels.

O Liverpool pakte in uitwedstrijden tegen ploegen uit de top zes slechts een van de mogelijke negen punten. Voorafgaand aan dit seizoen had Jürgen Klopp zo'n uitwedstrijd nog nooit verloren.

O Romelu Lukaku staat op 99 doelpunten in de Premier League. Als hij scoort tegen Liverpool, wordt hij de op vier na jongste speler die de grens van 100 doorbreekt. Hij zou bovendien de tweede speler worden die tegen Liverpool op 100 goals komt; Harry Kane deed dat eerder dit seizoen.

O Lukaku maakte echter slechts 16 doelpunten in 64 wedstrijden tegen ploegen van de 'grote zes', een gemiddelde van 0,3 goals per wedstrijd. In 150 andere wedstrijden maakte hij 83 doelpunten (0,6 per wedstrijd).

O José Mourinho won slechts een van zijn acht officiële wedstrijden tegen Jürgen Klopp (vier remises, drie nederlagen). Zijn Real Madrid won in in 2013 met 2-0 van Borussia Dortmund in de halve finale van de Champions League, al stootten de Duitsers door.

O Klopp is voor Mourinho de trainer tegen wie hij het laagste winpercentage (12,5 procent) kan overleggen, uitgaande van een minimum van vijf onderlinge wedstrijden tegen een trainer.

O Mohamed Salah kwam in al zijn laatste vijf Premier League-wedstrijden tot scoren. Alleen Daniel Sturridge (acht in 2014) en Michael Owen (zes in 2003) scoorden in meer opeenvolgende competitieduels voor Liverpool.