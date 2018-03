‘Goed betaalde’ Stevens laat Roda verbaasd achter: ‘Er werd niets mee gedaan’

Huub Stevens heeft zich teruggetrokken als adviseur van Roda JC Kerkrade. Hij vindt dat met een aantal adviezen niets is gedaan en trekt daaruit zijn conclusies. In de transferperiode was hij nauw betrokken bij het scouten van enkele Duitse spelers. Maar daarna kreeg hij het gevoel dat zijn rol als adviseur niet meer op waarde werd geschat.

Stevens had Roda JC graag verder geholpen. "Ik heb een aantal keer advies gegeven, maar daar werd niets mee gedaan. Nou, dan hoeft het voor mij niet meer. Of dit pijn doet? Ja, zo kun je het stellen”, vertelt de 64-jarige oud-trainer in gesprek met de Limburger. Hij beperkt zijn rol voor de Kerkraadse club tot scouting op de Duitse markt.

Stevens wil niet natrappen en geeft niet aan welke adviezen zijn genegeerd en door wie. “Dat vind ik niet netjes.” Algemeen directeur Wim Collard zegt verrast te zijn door de uitspraken van Stevens. “We hebben nooit iets gemerkt van enige onvrede bij Huub. We hebben in de transferperiode intensief met hem samengewerkt, dat was ook de bedoeling. Daarna is dat wat minder geworden. Ik ben me van geen kwaad bewust.”

Van Veldhoven kan zijn collega-bestuurder alleen maar gelijk geven en is het zo verrast. “Huub heeft goede contacten met Duitsland en daarin werken we naar mijn mening goed samen.” Dat geldt ook voor eigenaar Frits Schrouff. "Ik bel Huub ongeveer een keer in de twee maanden en dan praten we bij over de club. Huub krijgt goed betaald en levert ook goed werk.”