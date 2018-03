Dinsdag, 6 Maart 2018

Mourinho krijgt 1,9 miljoen euro voor vier dagen werk

PSV heeft twee jeugdinternationals uit Iran op proef: Taha Shariati en Younes Delfi. Het duo, dat vorig jaar op het WK Onder-17 uitkwanm, traint deze week bij het PSV Onder-19 van Mark van Bommel. (Eindhovens Dagblad)

Een verrassende gegadigde in de strijd om de handtekening van Andrija Zivkovic: Real Sociedad. De Basken hebben concurrentie van met name Arsenal en Monaco, die de buitenspeler van Benfica al langer volgen. (AS) (AS)

José Mourinho gaat komende zomer in slechts vier dagen tijd een extraatje van 1,9 miljoen euro verdienen. Dat krijgt hij als tegenprestatie voor zijn werkzaamheden als televisiecommentator voor de Russische televisiezender RT. (Daily Mail) Dat krijgt hij als tegenprestatie voor zijn werkzaamheden als televisiecommentator voor de Russische televisiezender RT.

Napoli laat Jorginho komende zomer niet voor minder dan 67 miljoen euro gaan. Alhoewel de middenvelder uit Brazilië aan tal van clubs wordt gelinkt, heeft geen enkele club zich nog formeel bij de Napolitanen gemeld. (Il Mattino)

Miguel Cardoso staat vanaf komend seizoen voor de selectie van Sporting Portugal. De huidige oefenmeester van Rio Ave, dat op een uitstekende vijfde plaats staat, neemt in de zomer het takenpakket van Jorge Jesus over. (A Bola)