Oranje-international wil terugkeren: ‘Niet bij Ajax, ook niet voor tien miljoen‘

Daryl Janmaat is alweer bijna vijf jaar actief in Engeland. De rechtsback maakte in de zomer van 2014 de overstap van Feyenoord naar Newcastle United en verdient inmiddels zijn brood bij Watford. Janmaat kwam in de Eredivisie ook uit voor ADO Den Haag en sc Heerenveen, maar kijkt vooral met plezier terug op zijn periode bij Feyenoord.

De dertigvoudig Oranje-international speelde tussen 2012 en 2014 74 officiële wedstrijden voor de havenclub en was daarin goed was voor 5 doelpunten en 11 assists. Prijzen won hij niet met de club, maar hij groeide er bijvoorbeeld wel uit tot international. "Ik zou het liefst afsluiten bij Feyenoord. Als dat kan, maar anders naar ADO Den Haag", vertelt Janmaat desgevraagd aan Ziggo Sport.

De 28-jarige verdediger haast zich om te melden dat een transfer naar Ajax in de toekomst ondenkbaar is. "Nee, ik ga niet naar Ajax. Waarom niet? Ik ga gewoon niet naar Ajax. Als ze tien miljoen bieden? Nee, dan ook niet", verzekert Janmaat, die dit seizoen zestien wedstrijden speelde voor Watford in de Premier League en daarin drie doelpunten wist te maken.

Janmaat erkent dat hij bewust voor een geleidelijk carrièreverloop heeft gekozen. "Ik heb wel altijd geprobeerd om een stap omhoog te maken. Die opties moet je hebben, maar tot nu toe viel het altijd op z'n plaats. Ik ging van ADO naar Heerenveen en van Heerenveen naar Feyenoord. Na het WK ging ik naar het buitenland en nu speel ik vier jaar in de Premier League. Als je achteraf kijkt is het allemaal goed op z'n plek gevallen."