Glansrol voor Babel bij belangrijke overwinning in Trabzon

Ryan Babel heeft Besiktas aan de drie punten geholpen. De aanvaller nam maandagavond alle doelpunten voor zijn rekening tegen Trabzonspor (0-2) en de club uit Istanbul staat nu met 47 punten op de derde plaats in de Süper Lig. De achterstand op Medipol Basaksehir en koploper Galatasaray bedraagt drie punten.

Babel begon net als Jeremain Lens in de basis en maakte zijn doelpunten na rust. In de eerste helft was Besiktas al de bovenliggende partij en er werden enkele kansen gecreëerd. Zo schoot Vágner Love na een pass van Anderson Talisca over en redde doelman Onur Kivrak met zijn voet op een inzet van de 31-jarige Babel.

NICE! 👏 Ryan Babel maakt er TWEE tegen Trabzonspor! Geplaatst door voetbalzone op maandag 5 maart 2018

In het tweede bedrijf brak Babel twintig minuten voor tijd de ban: de linksbuiten prikte binnen na afleggen van Álvaro Negredo en na 78 minuten maakte hij, wederom na voorbereidend werk van Negredo, zijn tweede van de avond. Babel maakte de negentig minuten vol, terwijl Lens na 86 minuten werd vervangen door Mustafa Pektemek.