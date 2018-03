Go Ahead schaamt zich diep na gevechten tussen spelers en hooligans

De politie heeft zeven arrestaties verricht naar aanleiding van de ongeregeldheden na afloop van Go Ahead Eagles - De Graafschap (0-4). Tijdens de Jupiler League-wedstrijd werd er vuurwerk gegooid, waardoor het duel kort stil kwam te liggen, maar na het laatste fluitsignaal ging het volledig mis. Supporters van Go Ahead betraden het veld en vielen spelers van De Graafschap aan.

Te zien is dat de spelers van de Doetinchemse club flink van zich afbijten en dat de stewards van Go Ahead ingrijpen. In een statement meldt Go Ahead zich 'diep' te schamen. De club distantieert zich van de gedragingen en veroordeelt ze scherp. "De club stelt alles in het werk om gepaste maatregelen te nemen tegen de verantwoordelijken", laat Go Ahead weten. De boodschap wordt op Twitter gedeeld door clubvoorzitter Edwin Lugt.

"Dit past bij geen enkele club en zeker niet bij Go Ahead", reageert trainer Jan van Staa bij FOX Sports. "Het is heel vervelend als de frustratie toeslaat en mensen zich gaan misdragen. Hier beschadig je de club mee." In mei 2016 liep een duel tussen De Graafschap en Go Ahead helemaal uit de hand, toen spelers van de Deventer ploeg werden aangevallen hooligans van De Graafschap. Daar zouden de gebeurtenissen van zondag een reactie op zijn.