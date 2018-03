Fenerbahçe raakt verder achterop na nederlaag tegen angstgegner

Fenerbahçe heeft een pas op de plaats moeten maken in de Turkse titelrace. Het elftal van Aykut Kocaman leed zondagavond op eigen veld een dure nederlaag tegen middenmoter Akhisar Belediyespor (2-3), waardoor de achterstand op koploper Galatasaray met nog tien wedstrijden te spelen in de Süper Lig is opgelopen tot zes punten.

Fenerbahçe leed vorige week op bezoek bij stadsgenoot Besiktas pas zijn derde competitienederlaag van dit seizoen. Eén van die verliespartijen kwam op de zevende speeldag tot stand in de uitwedstrijd tegen Akhisar en de club uit Manisa bleek opnieuw een kwelgeest voor de Gele Kanaries. Het bezoek verdedigde gegroepeerd en ging halverwege rusten met een 0-2 voorsprong.

Ömer Bayram, voormalig speler van NAC Breda, vertolkte een hoofdrol in de eerste helft. De linksback sneed na veertien minuten voetballen een vrije trap perfect aan, waarna Serginho met het hoofd voor de 0-1 tekende. Het werd tien minuten voor rust nog erger voor Fenerbahçe. Mugdat Celik ging over de linkerflank aan de wandel met de bal, waarna hij oog had voor Jevhen Seleznjov. Die verschalkte doelman Carlos Kameni vervolgens met een diagonaal schot van een meter of twaalf.

Na de onderbreking resulteerde een kopbal van Giuliano op aangeven van Nabil Dirar in de 1-2, maar Akhisar herstelde zijn voordelige marge van twee vrijwel onmiddellijk weer in ere via Daniel Larsson. Aatif Chahechouhe zorgde halverwege de tweede helft nog wel voor een nieuwe aansluitingstreffer, maar een gelijkmaker was Fenerbahçe uiteindelijk niet gegeven.