Barça zet reuzenstap naar titel dankzij 600ste doelpunt Messi

Barcelona heeft voor eigen publiek een reuzenstap gezet richting de landstitel. De koploper van LaLiga nam zowel op het veld als op de ranglijst afstand van nummer twee Atlético Madrid: 1-0. Lionel Messi was verantwoordelijk voor het enige doelpunt van de wedstrijd, na een prachtige vrije trap. Barcelona breidde de voorsprong op Atlético uit tot acht punten, met nog elf wedstrijden voor de boeg.

Diego Simeone had in tien competitiewedstrijden nog nooit verloren van Ernesto Valverde, maar zag het voor rust misgaan voor zijn elftal. Na 25 minuten mocht Messi aanleggen voor een vrije trap die hij zelf had verdiend. Hij plaatste de bal vanaf ruim twintig meter over de muur en in de bovenhoek. Jan Oblak kreeg zijn vingertoppen nog tegen de bal, maar bleek niet bij machte om de bal te stoppen. Het was een van de eerste gevaarlijke momenten van de wedstrijd. Barcelona had weliswaar de overhand, maar kwam zelden door de verdediging van Atlético heen.

Behoudens een schot van Messi vanaf de rand van het strafschopgebied was Barcelona niet dreigend, voordat de 1-0 viel. Voor Messi was het zijn zeshonderdste officiële doelpunt in zijn carrière: hij maakte er 539 voor Barcelona en 61 voor Argentinië. Na de treffer bleef Barcelona oppermachtig, zonder al te veel gevaar te stichten. Het team van Valverde hield de bal in de ploeg, controleerde de wedstrijd en zocht naar een opening. Pas negen minuten voor rust moest Oblak weer eens ingrijpen, na een hard schot van Philippe Coutinho van dichtbij.

Atlético wist Diego Costa en Antoine Griezmann niet bij het spel te betrekken. Op het middenveld werden Gabi en Thomas Partey overlopen. In het tweede bedrijf nam Atlético echter de overhand. De bezoekers kwamen gaandeweg de wedstrijd steeds sterker voor de dag en slaagden erin om Barcelona onder druk te zetten. Met opkomende backs en Saúl Niguez en Koke die naar binnen sneden, zorgden los Rojiblancos voor de nodige zorgen bij Barcelona. Toch slaagde Atlético er zelden in om Marc-André ter Stegen echt op de proef te stellen. Omdat aan beide kanten een treffer werd afgkeurd, bleef het 1-0.