Klopp ziet pupil winnen van De Bruyne: ‘Voor mij betekent het helemaal niets’

Mohamed Salah beleeft een formidabel seizoen bij Liverpool en dat is ook Jürgen Klopp niet ontgaan. De manager van Liverpool geniet van de acties, doelpunten en assists van de Egyptenaar, die dit seizoen al 32 keer heeft gescoord in 38 officiële duels. De Duitser ziet zijn pupil zelfs strijden met Kevin De Bruyne om de individuele prijzen, die aan het einde van het seizoen worden uitgedeeld.

Gevraagd of Salah De Bruyne kan verslaan in de individuele voetbalverkiezingen, antwoordt Klopp: "Natuurlijk. Ze hebben andere posities, het hangt er dus vanaf waar je de nadruk op legt en van geniet. Er is geen twijfel dat Kevin De Bruyne een goed seizoen draait, maar er heerst ook geen twijfel dat Salah al een prima seizoen achter de rug heeft."

"Niet alleen hij, maar nog enkele andere spelers. Sommigen zouden bijvoorbeeld Harry Kane kunnen opperen. En Roberto Firmino kan ook prima. David Silva had een paar weken waarin hij afwezig was vanwege privé-omstandigheden, maar ook hij beleeft een uitstekend seizoen. Er zijn een paar goede spelers dit seizoen in de Premier League, en ik zal ongetwijfeld enkele namen zijn vergeten."

"Gelukkig hoef ik dit alles niet te bepalen", vervolgt de manager. "Uiteindelijk zal er een winnaar komen. Dat is ook mooi. Je werkt zo hard, omdat je wil winnen. Ik denk niet dat veel voetballers dit doen om ergens onderdeel van uit te maken. Je wil gewoon dingen winnen, dat zit in de mens. Voor mij persoonlijk betekenen individuele prijzen helemaal niets. Ik heb geen idee waarom, maar het is de waarheid."