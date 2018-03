‘De manier waarop hij speelt kun je niet aanleren, Ziyech heeft dat niet’

Lasse Schöne is de afgelopen seizoenen een belangrijke pion op het middenveld bij Ajax en de Deen ontbrak afgelopen zondag toen de Amsterdammers niet wisten te winnen van ADO Den Haag. Net als de controleur was ook mederoutinier Klaas-Jan Huntelaar er niet bij tegen de Hagenaars en Rinus Israël en Jan Jongbloed denken dat Ajax wellicht te afhankelijk is van de twee ervaren spelers.

“Als je goed genoeg bent, moet je gewoon van ADO winnen, ook zonder Schöne en Huntelaar. Maar een Huntelaar kan die jongens tot meer energie brengen”, begint Israël bij NH Sportcafé. Voormalig doelman Jongbloed ziet dat Schöne nog altijd heel belangrijk is voor de ploeg van Erik ten Hag: “De manier waarop Lasse speelt, kun je niet aanleren. Zo word je geboren. Hij heeft zo ongelooflijk veel overzicht. Hij weet precies wanneer hij wel of niet een bal diep moet spelen. Hakim Ziyech heeft dat niet, hij moet meer een teamspeler worden.”

Ajax nam vlak voor de winterstop afscheid van Marcel Keizer en Israël twijfelt of dat een goede keuze was: “Tot afgelopen week was er niet veel progressie te zien, dacht ik. Als Ajax 0-0 speelt tegen ADO en Ten Hag heeft een aardige wedstrijd gezien, weet ik niet of dat het juiste beeld is wat je naar buiten moet brengen”, vertelt de oud-verdediger van onder meer Feyenoord en PEC Zwolle.