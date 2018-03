Zidane begrijpt onvrede Isco: ‘Het is normaal als een speler dan boos is’

Real Madrid-trainer Zinédine Zidane maakt zich niet druk om de mindere vorm van Isco en de reactie van de Spaanse middenvelder bij zijn wissel tegen Espanyol. De Koninklijke ging met 1-0 onderuit door een doelpunt van Gerard Balagueró in blessuretijd. Isco werd twintig minuten voor tijd vervangen door Karim Benzema en was daar zichtbaar niet blij mee.

Isco verscheen in LaLiga dit kalenderjaar pas vier keer aan de aftrap. Dinsdag wist hij geen potten te breken, wat resulteerde in een wissel na 69 minuten spelen. De onvrede was van zijn gezicht af te lezen. Zidane haalt er zijn schouders over op. “Ik denk niet dat het iets abnormaals was”, reageerde Zidane op de persconferentie in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Getafe. “Hij was niet blij dat hij gewisseld werd, maar dat hebben de meeste spelers. Hij heeft een geweldige houding, traint goed en iedereen binnen de club houdt van hem. Als een speler boos is wanneer hij gewisseld wordt, dan is dat normaal.”

Zidane baalde dinsdag stevig van de nederlaag. “We verdienden dat tegendoelpunt absoluut niet. We speelden een erg goede eerste helft waarin we veel kansen creëerden, maar niet scoorden. De tweede helft was slechter, maar we verdienden die late nederlaag niet”, zo wordt Zidane geciteerd door AS “Het is een tegenvaller, want het resultaat weerspiegelt de krachtsverhouding niet. Ik ga mijn spelers hier niets verwijten, want we hebben gewoon niet gekregen wat we wilden.”