Wisselbeleid Ten Hag ‘dramatisch’: ‘Ajax is niet zo goed als iedereen denkt’

Met nog negen wedstrijden voor de boeg is de titelstrijd in de Eredivisie volgens Aad de Mos al beslist. De analist is ervan overtuigd dat het kampioenschap dit seizoen naar PSV gaat, dat een voorsprong van zeven punten heeft opgebouwd op achtervolger Ajax. De Mos meent dat de Eindhovenaren de voorsprong niet meer weg gaan geven en het spel van de ploeg van trainer Phillip Cocu er in het slot van de competitie beter op gaat worden.

Vorige week deed PSV goede zaken door met 1-3 te winnen van Feyenoord, nadat Ajax eerder op de dag punten had verspeeld tegen ADO Den Haag (0-0). "PSV komt nu in een flow, waarin het 'schijtbakkenvoetbal' wordt omgezet in aanvallend voetbal met druk naar voren. Bovendien heeft PSV een makkelijk programma. In maart spelen ze drie van de vier wedstrijden thuis", laat De Mos optekenen in Trouw. "Daarnaast is Ajax niet zo goed als iedereen denkt. In Amsterdam gaan ze de komende maanden nog veel over zich heen krijgen. En dat is terecht.”

Volgens De Mos gaat het bij Ajax helemaal niet zo goed als door sommigen wordt gedacht. "Ik kan zo een lijstje met miskopen opnoemen. Davinson Sanchéz verbloemt bijvoorbeeld dat twee andere Colombianen, Mateo Cassierra en Luis Orejuela, totaal niet in beeld zijn, terwijl ze Ajax veel geld hebben gekost", klinkt het. "Verder is het wisselbeleid van Erik ten Hag dramatisch. Ik zeg altijd: de wijzen komen uit het oosten, maar niet de 'voetbalwijzen'. Ajax is geen club voor dat soort trainers. Als je je in Amsterdam staande wilt houden, moet je een zekere flair hebben of het Ajax-DNA in je hebben. Ten Hag heeft dat niet.”

De Mos stelt dat er bij PSV meer duidelijkheid is. Dat is volgens hem de verdienste van Cocu. De trainer stond aan het begin van het seizoen nog onder druk wegens tegenvallende resultaten, maar De Mos zegt dat de coach bij de club zelf nooit ter discussie heeft gestaan. “Cocu heeft bij PSV een aantal mindere fases gehad, maar die wist hij altijd kort te houden - en nooit zeven, acht wedstrijden op rij, zoals bij Van Bronckhorst met Feyenoord. Waar hij een aantal seizoenen geleden nog de hulp van Frank de Boer en Ajax kreeg, behaalt hij het komende kampioenschap volledig op eigen benen. En dat is knap.”