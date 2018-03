‘Modric pleegt meineed en moet vrezen voor gevangenisstraf van vijf jaar’

Luka Modric wordt mogelijk vervolgd voor meineed, zo weet Associated Press te melden. De middenvelder zou een valse verklaring hebben afgelegd over zijn transfer van Dinamo Zagreb naar Tottenham Hotspur, zo meent de Kroatische aanklager. Als Modric schuldig wordt bevonden, kan hij een celstraf van maximaal vijf jaar krijgen.

De middenvelder moest vorig jaar getuigen in het proces tegen Zdravko Mamic. De voormalig algemeen directeur van Dinamo Zagreb werd vervolgd voor belastingfraude en verduistering. Mamic, zijn broer en twee anderen zouden in totaal vijftien miljoen euro verduisterd hebben uit de transferopbrengsten van Dinamo Zagreb. Daarnaast zou er voor 1,6 miljoen gefraudeerd zijn met belastingen.

Modric ontving een deel van de transfersom toen hij Dinamo Zagreb voor Tottenham Hotspur verruilde. De overeenkomst dat hij recht had op een deel van de transfersom had hij naar eigen zeggen in 2004 al gesloten met de club. Volgens de Kroatische aanklager werd deze overeenkomst pas in 2008 gesloten, toen Modric Dinamo Zagreb reeds had verlaten. In 2015 zou Modric dit al toegegeven hebben, maar hij zou zijn verklaring hebben aangepast in het voordeel van Mamic.