‘We mochten geen handschoenen aan, terwijl uit de lucht witte vlokken vielen’

Na vijf maanden blessureleed keerde Thomas Agyepong begin februari terug bij NAC Breda. Vorige week kreeg de aanvaller in de uitwedstrijd tegen FC Groningen (1-1) na zijn hamstringblessure weer eens een basisplaats van trainer Stijn Vreven. Agyepong vertelt tegenover BN/De Stem dat het koude weer invloed heeft op zijn spieren.

“Dit weer is niks voor mij. Door de lage temperaturen zijn de spieren hard en minder soepel, waardoor die spieren nog kwetsbaarder zijn. Voor mij geldt dat in extreme mate; ik ben een explosieve speler en kom uit een warm land”, legt de huurling van Manchester City uit. Op zijn veertiende maakte de Ghanees voor het eerst kennis met het Noord-Europese weer, toen hij op proef ging bij Celtic.

“Het was zó ontzettend koud. Ik wist niet wat me overkwam. We mochten geen handschoenen aan, terwijl uit de lucht witte vlokken naar beneden vielen. ‘Wat is dit?’ Ik had nog nooit sneeuw gezien. Mijn handen waren na de training bevroren en mijn voeten kon ik nauwelijks bewegen”, herinnert Agyepong, die dit seizoen tot negen wedstrijden voor NAC Breda kwam. “Weet je wat ik nu het ergste vind? Naar binnen gaan om vervolgens bezweet weer naar buiten te moeten voor de tweede helft. Dat is pas koud.”

In de bekerwedstrijd tegen Achilles’29 liep Agyepong de hamstringblessure op. "Die heeft vaker voor problemen gezorgd. Het laatste wat ik wil, is te snel terugkomen”, zegt de aanvaller, die na het seizoen met specialisten om de tafel gaat om te kijken hoe de hamstringblessures te voorkomen zijn. “Die vijf maanden waren frustrerend. Ik was het seizoen goed geëindigd; basisspeler in de play-offs en voor het eerst bij het nationale team van Ghana. In september kreeg ik zelfs onverwacht een basisplaats voor een WK-kwalificatieduel. Ik had hoge verwachtingen.”