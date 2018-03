‘Hij kan naar de beste clubs ter wereld, als hij Juve kiest zijn we blij’

Emre Can beschikt over een aflopend contract en de middenvelder van Liverpool staat daardoor in de belangstelling van verschillende Europese topclubs. Juventus dingt het meest nadrukkelijk naar de hand van de Duits international en lijkt ook de beste papieren te hebben om Can in de zomer in te lijven. Algemeen directeur Giuseppe Marotta geeft echter aan dat de strijd nog niet gestreden is.

“Can is een van de meest gewilde spelers van dit moment, vanwege zijn kwaliteiten en ook omdat hij, zoals jullie weten, in juni transfervrij is. Het is normaal dat die situatie een aantal belangstellenden heeft getrokken, wij doen wat we denken dat het beste is”, legt de bestuurder uit aan de Italiaanse pers. “We weten dat er anderen om zijn handtekening strijden en dat die clubs zonder twijfel bij de beste clubs ter wereld horen.”

“Het feit blijft dat, zoals ik altijd heb gezegd, het lot van een speler in zijn eigen hoofd ligt. Als hij besluit om naar Turijn te komen om bij Juventus te spelen zullen we blij zijn. Als hij besluit om bij een ander team aan de slag te gaan, zoeken wij verder”, gaat Marotta verder. Can is niet de enige speler uit de Premier League die in verband wordt gebracht met La Vecchia Signora, aangezien Juventus ook zou azen op de komst van Matteo Darmian: “Hij speelt nu bij Manchester United en is dus een speler die niet van ons is. Maar ik kan zeggen dat hij een goede en interessante speler is.”