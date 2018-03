KNVB bestraft Feyenoord met fikse geldboete na afsteken vuurwerk

De KNVB heeft Feyenoord bestraft met een geldboete van vijftienduizend euro. Ook hebben de Rotterdammers een voorwaardelijke straf gekregen van het moeten spelen van een wedstrijd zonder (een deel van het) publiek, met een proeftijd van een jaar, zo meldt Feyenoord donderdagmiddag via de officiële kanalen.

De aanklager deed de club donderdag dit schikkingsvoorstel wegens het afsteken van vuurwerk door supporters tijdens de op 31 januari gespeelde bekerwedstrijd tegen PSV (2-0). Gelet op de feiten is Feyenoord genoodzaakt dit voorstel te accepteren, zo klinkt het. De voorwaardelijke straf is ingegeven door ‘de aard en ernst van het strafbare feit en rekening houdend met de strafkaart, waarop de afgelopen jaren meerdere aantekeningen voorkomen voor het afsteken van vuurwerk’.

Eerder deze week ontving Feyenoord van de UEFA al een boete van 28.000 euro voor geblokkeerde trappen en het afsteken van vuurwerk door supporters van de thuisploeg bij het Champions League-duel met Napoli. Dit was een aanleiding voor Feyenoord om supporters nogmaals nadrukkelijk op te roepen in het stadion geen vuurwerk of fakkels af te steken.