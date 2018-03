Chinese topclub ontbindt contract van flop van 42 miljoen

Twee jaar geleden was Jackson Martinez de duurste speler die ging acteren in de Chinese Super League, maar nu zit de 31-jarige spits zonder club. Guangzhou Evergrande heeft namelijk besloten om het contract van de Colombiaans international te vernietigen, waardoor de aanvaller momenteel transfervrij op zoek is naar een nieuwe werkgever.

Martínez, die in februari 2016 voor 42 miljoen euro werd overgenomen van Atlético Madrid, speelde zijn laatste wedstrijd in oktober 2016 en herstelt al meer dan een jaar van een ernstige blessure. In totaal speelde de 39-voudig international slechts zestien wedstrijden voor de Chinese topclub, waarin hij vier doelpunten maakte en twee assists afleverde.

Evergrande had geen vertrouwen meer in Martínez en heeft hem medegedeeld dat hij niet meer bij de selectie van de Chinezen behoort. Bij FC Porto maakte de spits nog het meeste indruk in zijn carrière: bij de Portugese topclub kwam Martínez tot 94 doelpunten in 143 wedstrijden. Martínez had in China nog een contract tot het einde van 2019.