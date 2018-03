‘Ik was een ijsklontje, geen gevoel meer in de tenen, vingers en oren’

Met de temperatuur onder het vriespunt verschenen AZ en FC Twente woensdagavond aan de aftrap in de halve finale van de KNVB Beker. Oussama Assaidi vindt dat de wedstrijd niet gespeeld had mogen worden vanwege de kou. De bezoekers uit Enschede gingen met 4-0 ten onder in Alkmaar.

“AZ heeft meer kwaliteiten dan wij en dat hebben ze ook laten zien”, zei de aanvallende middenvelder tegenover FOX Sports. “Maar ik vind eigenlijk dat deze wedstrijd niet gespeeld had moeten worden. Het is zó koud, ik voelde me net een ijsklontje. Het is echt niet normaal. Ik had helemaal geen gevoel meer in m'n tenen, vingers en oren. Maar we moesten deze wedstrijd spelen. AZ heeft verdiend gewonnen.”

Ondanks problemen met zijn knie kwam Assaidi woensdag in actie. "Ik blijf vocht houden in mijn knie. Dan kan ik twee dingen doen: wachten tot het vocht weggaat of lekker voetballen. Het is toch een halve finale, dat maak je niet vaak mee. Ik wilde het proberen. Als ik moet wachten tot het vocht weggaat, dan is het einde seizoen. Daar heb ik geen zin in.”

AZ-trainer John van den Brom was blij met het optreden van zijn ploeg. “We zaten gelijk al goed in de wedstrijd. Uiteindelijk gaat het eerste schot erin, dat is heerlijk. We hebben doorgaans veel kansen nodig om tot goals te komen. In de tweede helft was het op de juiste momenten bam, bam, bam en was het over."