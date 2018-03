Koeman ziet Frenkie de Jong uitvallen: ‘Ik wist dat het fout zat’

Frenkie de Jong raakte woensdag onder toeziend oog van bondscoach Ronald Koeman geblesseerd aan zijn enkel. De keuzeheer van Oranje stond langs de lijn op het trainingsveld toen de talentvolle Ajacied volgens De Telegraaf twee banden van zijn linkerenkel scheurde. Hoofdtrainer Erik ten Hag kan de komende weken niet beschikken over De Jong.

Volgens de ochtendkrant stond De Jong op de radar bij de bondscoach. Koeman was eerder al op werkbezoek geweest bij Feyenoord en PSV, woensdag was het de beurt aan Ajax. De Jong wilde een voorzet van Noa Lang blokken en moest vervolgens de kleedkamer opzoeken. “Mijn enkel klapte naar binnen, werd onmiddellijk dik en ik wist dat het fout zat.”

“Nee, ik heb meneer Koeman niet meer gesproken, maar ik was daar ook echt niet voor in de stemming”, vervolgt De Jong, die woensdag werd onderzocht in het AMC. “Over een week of twee weken moet ik terugkomen en dan valt er meer te vertellen over de duur van het herstel.” De Jong durfde zelf ook geen voorspelling te doen van de ernst van zijn blessure. “Dat is aan Ajax.”