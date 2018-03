Clubloze oud-Ajacied Pienaar stopt per direct met voetballen

Steven Pienaar heeft zijn afscheid als profvoetballer aangekondigd. De Zuid-Afrikaanse middenvelder stopt per direct, zo laat hij via sociale media weten. De 35-jarige Pienaar was clubloos nadat eerder zijn contract bij het Zuid-Afrikaanse Bidvest Wits werd ontbonden.

Pienaar maakte in Nederland naam als speler van Ajax, waar hij tussen 2001 en 2006 furore maakte. De Amsterdammers namen hem destijds over van Ajax Cape Town. In de Eredivisie kwam hij in totaal tot 94 wedstrijden, waarin hij vijftien keer trefzeker was en twintig assists afleverde. “Ik wil mijn moeder bedanken, mijn familie en alle clubs waarvoor ik heb gespeeld. En de supporters natuurlijk, bedankt voor alle liefde.”

Pienaar werd met Ajax in het seizoen 2001/02 en 2003/04 kampioen. Ook won hij twee keer de KNVB Beker en evenvaak de Johan Cruijff Schaal. In 2006 maakte hij de overstap naar Borussia Dortmund. Later kwam hij nog uit voor Everton, Tottenham Hotspur en Sunderland.