Transfer naar AZ na zege op Ajax: ‘Een van de vreemdste nachten’

Fredrik Midtsjö maakte afgelopen zomer de overstap van Rosenborg BK naar AZ en bewaart bijzondere herinneringen aan zijn transfer. Vlak nadat hij met de Noorse topclub Ajax in de voorronde van de Europa League had uitgeschakeld, stapte hij op het vliegtuig naar Nederland om zijn overstap naar de Alkmaarders af te ronden.

"De nacht nadat we Ajax hadden uitgeschakeld was een van de vreemdste uit mijn leven", zegt de middenvelder in een interview met Voetbal International. "Het was een late wedstrijd en vroeg in de volgende ochtend ging mijn vliegtuig naar Nederland. Er vlogen allemaal verschillende emoties door mijn hoofd. Blijdschap en trots omdat we Ajax hadden uitgeschakeld. Rosenborg was duidelijk de underdog. Ik bedoel, de finalist van een paar maanden eerder, veel zwaarder kan het niet zijn. Tegelijkertijd was ik emotioneel omdat ik Rosenborg achter me ging laten. En opgewonden vanwege mijn nieuwe avontuur in Nederland en bij AZ. Ik heb amper geslapen die nacht.”

De 24-jarige middenvelder had niet lang nodig om zichzelf in de basis te spelen in de ploeg van trainer John van den Brom. Hij kwam in de Eredivisie tot dusver tot twintig competitiewedstrijden en was eenmaal trefzeker. Woensdagavond plaatste hij zich met AZ voor de finale van de KNVB Beker door FC Twente in Alkmaar met 4-0 te verslaan.