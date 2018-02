Conte krijgt kritiek uit eigen kleedkamer: ‘Eden hoort 90 minuten te spelen’

Chelsea ging afgelopen weekend onderuit bij Manchester United en de regerend landskampioen is inmiddels afgegleden naar de vijfde plek in de Premier League. Eden Hazard maakte de negentig minuten niet vol op Old Trafford aangezien Antonio Conte besloot zijn sterspeler een dik kwartier voor tijd naar de kant te halen. Thibaut Courtois heeft zijn twijfels bij deze keuze van de Italiaan.

“Na ons doelpunt kregen we, net als vorige week dinsdag (tegen Barcelona in de Champions League, red.) een countergoal tegen. In de tweede helft waren we daarna minder aan de bal, maar zelfs dan hadden we deze wedstrijd nooit mogen verliezen. Als je de kleine dingen niet goed doet in topwedstrijden verlies je, dat is ook wat er tegen Manchester United is gebeurd”, legt de doelman uit bij Play Sports.

“Ik heb geen verklaring voor de wissel van Hazard. Ik had ook niet verwacht dat hij eraf gehaald zou worden, maar het is een keuze van de trainer. Hij moet het uitleggen, ik kan niet in zijn hoofd kijken. Spelers als Eden horen negentig minuten op het veld te staan, hij kan altijd iets extra’s brengen in de aanval”, zet de Belg zijn vraagtekens bij de wissel van zijn landgenoot.

Courtois liet in de afgelopen weken enkele malen doorschemeren niet afwijzend te staan tegenover een terugkeer naar Spanje, waar hij eerder voor Atlético Madrid speelde en Real Madrid nu interesse zou hebben. Chelsea gaat volgens de London Evening Standard echter proberen om de doelman langer te behouden. Hoewel er nog geen officiële besprekingen tussen the Blues en het kamp-Courtois zouden hebben plaatsgevonden, kan hij rekenen op een nieuw contractvoorstel met een salaris van 227 duizend euro per week.