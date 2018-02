Kluivert hakt knoop door: ‘Ik sta het liefst weer op het veld’

Patrick Kluivert zint op een terugkeer als trainer. Vanuit LaLiga, Engeland en Mexico is volgens De Telegraaf reeds naar de 41-jarige oud-aanvaller geïnformeerd. Het is onduidelijk of daar een concreet aanbod tussenzit.

“Het was een mooie ervaring om in de keuken bij een Europese topclub te kijken, maar de laatste weken ben ik tot de conclusie gekomen dat ik het liefst weer op het veld sta”, doelt Kluivert op de functie van directeur voetbalzaken van Paris Saint-Germain die hij van juli 2016 tot juni 2017 bekleedde.

PSG maakte acht maanden geleden bekend de samenwerking met Kluivert ‘met wederzijds goedvinden’ te hebben stopgezet. “De club bedankt Patrick voor de uitmuntende professionaliteit die hij heeft getoond en wenst hem alle goeds toe voor de uitdagingen die hem de komende jaren te wachten staan”, zo las het statement.

Er werd al maanden gespeculeerd over de toekomst van Kluivert en bovendien legde de directeur in Antero Henrique al een sportief directeur vast. Kluivert was voor zijn dienstverband in het Prinsenpark trainer van Ajax Onder-19, bondscoach van Curaçao, assistent-bondscoach van Oranje, coach van Jong FC Twente en assistent bij NEC.