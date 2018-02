Ajax en Kluivert in onderhandeling: ‘Hij heeft een klein contractje’

Justin Kluivert vertelde op 13 januari dat hij ‘dicht bij’ een contractverlenging is bij Ajax, maar de aanvaller heeft zijn tot medio 2019 doorlopende contract nog altijd niet verlengd. Mino Raiola verzekert in een interview met De Telegraaf echter dat de supporters van de Amsterdammers zich geen zorgen hoeven te maken.

“De gesprekken lopen goed en er zijn geen rimpels in het water, maar ik heb de plicht om hier heel zorgvuldig mee om te gaan”, reageert de Italiaans-Nederlandse zaakwaarnemer, die stelt dat de fans de achttienjarige Kluivert niets kwalijk moeten nemen. “Justin is een Ajax-jongen met een groot Ajax-hart en wil het liefst blijven.”

Wel benadrukt Raiola dat zijn cliënt momenteel ‘een klein contractje’ heeft en dat er volop belangstelling is: “Er is heel veel interesse in hem, uitzonderlijk veel, en van de allergrootste clubs. Die geluiden moet je ook serieus nemen, want we hebben hier wel te maken met een van de grootste talenten ter wereld.”

Ajax heeft volgens Raiola ‘verscheidene aanbiedingen’ gedaan, waaronder eentje met een contractduur tot medio 2021: “Maar over de inhoud van de onderhandelingen doe ik verder geen mededelingen. Ik denk dat rust en geduld heel belangrijke factoren zijn.” Kluivert, international van Jong Oranje, speelde tot dusverre 47 wedstrijden voor Ajax. Daarin was hij goed voor negen doelpunten en negen assists.