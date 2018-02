Borussia Mönchengladbach zet Ajax-spits op verlanglijstje

Max Meyer heeft een tweede contractvoorstel van Schalke 04 naast zich neergelegd. De middenvelder beschikt over een aflopende verbintenis en kan in de zomer gratis de deur uitlopen. (BILD)

Zowel Chelsea als Manchester United gaat binnenkort een poging ondernemen om Robert Lewandowski los te weken bij Bayern München. In een eerder stadium werd de Pool ook gelinkt aan Real Madrid. (Sky Sports)

De spits van Ajax is, net als onder meer Sébastien Haller en Andrej Kramaric, in beeld om in de zomerte komen versterken.