UEFA schorst Nasri halfjaar wegens overtreden dopingreglementen

Samir Nasri vertrok onlangs bij Antalyaspor en het zal hoe dan ook even duren voordat de Fransman weer terug te zien is op de Europese velden. De UEFA laat dinsdagmiddag namelijk weten dat de 41-voudig Frans international voor het komende halfjaar geschorst is wegens het overtreden van de dopingreglementen. Nasri kan nog wel tegen het besluit in beroep gaan.

De dertigjarige middenvelder liet zich, toen hij nog door Manchester City aan Sevilla verhuurd werd, in december 2016 via een infuus een vitaminekuur toedienen in een kliniek in Los Angeles en moet daar nu voor boeten. Het wereldantidopingagentschap WADA en de Europese voetbalbond geven aan dat Nasri daarmee de dopingregels heeft overtreden door een niet goedgekeurde behandeling te ondergaan.

De UEFA is al sinds maart van het afgelopen jaar bezig met de zaak tegen Nasri en is nu bijna een jaar later tot een oordeel gekomen. Voor de Fransman komt de straf op een slecht moment aangezien hij sinds zijn vertrek uit Turkije werkloos thuis zit. Als het hoger beroep geen uitkomst biedt, kan Nasri pas op z’n vroegst in het begin van het volgende seizoen weer ergens aan de slag.