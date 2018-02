‘Ik hoor overal: ‘Voor Feyenoord is dit de enige prijs, jullie maken geen kans’’

Willem II plaatste zich onlangs ten koste van Roda JC Kerkrade voor de halve finale van de strijd om de KNVB Beker en de Tilburgers werden vervolgens gekoppeld aan regerend landskampioen Feyenoord. De Rotterdammers gaan het duel in de eigen Kuip in als grote favoriet, maar doelman Mattijs Branderhorst denkt dat er weldegelijk wat te halen valt voor Willem II.

“Voor Feyenoord is dit nog de enige prijs, ze gaan er vol voor, dus jullie maken totaal geen kans." Nou, prima, maar dat zien wij anders. Natuurlijk: van de 100 keer dat je zo'n wedstrijd speelt, verlies je er 98 en speel je er eentje gelijk. Maar zij móéten en wij mógen. Dat vind ik wel lekker, die underdogpositie levert ons eigenlijk heel veel voordelen op. We gaan daar lekker voetballen, dan zien we wel hoe het loopt. Als we het lang op 0-0 kunnen houden, is alles mogelijk”, legt hij uit aan Voetbal International.

Branderhorst groeide in de kwartfinale tegen Roda in de strafschoppenserie uit tot de held van de avond, maar geeft aan dat hij toen niet zijn beste wedstrijd speelde. De doelman maakte in de verlenging een foutje waar een doelpunt uit had kunnen vallen: “En dan was ik de schlemiel geweest. Zo dicht ligt het bij elkaar, tussen de man zijn en afgaan zit niet zo veel verschil.”

Van spelers sparen om op volle kracht tegen degradatie te kunnen strijden in de Eredivisie wil Branderhorst niets weten. De sluitpost denkt dat zijn ploeg met de overwinning van zondag, toevallig eveneens op Roda JC, een goede stap heeft gezet richting lijfsbehoud: “We moeten nog wel wat punten halen, maar maken daarnaast gewoon kans op een prijs. Dat is voor Willem II behoorlijk bijzonder, dus we zijn het aan iedereen verplicht om ervoor te gaan.”