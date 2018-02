‘Wat verwacht Neymar dan? Hij is altijd op zoek naar de overtreding’

Paris Saint-Germain won zondagavond Le Classique met overtuigende cijfers (3-0) van Olympique Marseille, maar na afloop van het duel ging het vooral over sterspeler Neymar. De Braziliaan moest in de tweede helft nadat hij verkeerd neerkwam in een duel met Bouna Sarr met een brancard van het veld gedragen worden en staat waarschijnlijk de komende tijd aan de kant.

Het verbaast Marseille-back Jordan Amavi niet dat Neymar een blessure heeft opgelopen in een duel met een opponent: “Wij spelen normaal, maar hij is altijd op zoek naar de overtreding. Dat is wat ik op het veld zie, hij wacht tot wij eraan komen en laat de bal dan op het laatste moment gaan. Dus wat verwacht hij dan? Ik denk dat hij ernaar op zoek is. Iedereen weet dat hij talent heeft, maar hij laat zich wel makkelijk vallen”, reageerde de verdediger bij RMC.

PSG liet maandagavond laat via zijn officiële kanalen weten dat Neymar een verstuikte enkel en een gebroken middenvoetsbeentje heeft opgelopen bij het incident tegen Olympique Marseille. De blessure van de Braziliaan komt voor les Parisiens op een bijzonder slecht moment, aangezien de Fransen volgende week dinsdag Real Madrid ontvangen in de achtste finales van de Champions League. PSG moet dan op eigen veld een 3-1 nederlaag in het Santiago Bernabéu proberen goed te maken.