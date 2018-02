Mourinho: ‘Komt doordat hij nog een jongen lijkt: geen tattoos, normaal haar’

Manchester United ontving zondagmiddag, in een wedstrijd die uiteindelijk met 2-1 werd gewonnen, Chelsea op Old Trafford en José Mourinho ruimde voor die kraker ruimte in voor Scott McTominay. De 21-jarige Engelsman vormde samen met Paul Pogba en Nemanja Matic het middenrif bij the Red Devils en hield zich goed staande tegen de regerend landskampioen.

“Hij is een fantastische speler, een moderne middenvelder die alles kan. Het enige dat hij nog niet doet is doelpunten maken, maar dat kan hij wel. De enige reden dat dat nog niet gebeurt is door de taken die ik hem meegeef”, loofde Mourinho zijn pupil na afloop. De Portugees was vooral tevreden met de manier waarop McTominay Eden Hazard dekte: “Hij is erg moeilijk onschadelijk te maken.”

De middenvelder begint zich langzamerhand te ontwikkelen tot iemand die aanspraak lijkt te mogen maken op een basisplaats. Het verbaast Mourinho niet dat McTominay eerder onzichtbaar was voor het grote publiek: “Ik denk dat dat misschien komt doordat hij nog een beetje op een jongen lijkt: een normaal kapsel, geen tatoeages, geen grote auto’s, geen grote horloges, bescheiden. Hij kwam bij de club toen hij negen of tien jaar oud was.”